Kevin Volland et Kai Havertz en partance, le Bayer Leverkusen se doit de recruter un nouvel attaquant. Les dirigeants pensent à Patrick Schick (24 ans) qui évolue à l’AS Roma.

Selon les informations de “Sky Italia”, des discussions ont abouti entre le club romain et son homologue allemand, concernant le transfert de l’attaquant. Prêté à Leipzig, la saison passée, il a marqué 10 buts en 22 apparitions en Bundesliga et séduit les observateurs. Leverkusen serait même prêt à mettre 26 millions d’euros plus des bonus sur le buteur tchèque.