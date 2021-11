Les cadors européens auront fait le show dans cette 4e journée de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence avec notamment le carton du Bayer Leverkusen, le nul entre Leicester et le Spartak Moscou ou encore la victoire étriquée de Tottenham pour la première d’Antonio Conte sur le banc des Spurs.

Tenus en échec par le Betis Séville (1-1) il y a deux semaines, les joueurs du Bayer Leverkusen ont pris leur revanche ce soir à la maison emmenés par un grand Moussa Diaby. Grâce notamment à un doublé de l’ancien Parisien, les Allemands se sont imposé sur le score de 4 à 0. Ils sont toujours leader du groupe G devant Séville et le Celtic Galsgow, vainqueur sur la pelouse de Ferencvaros (2-3).

Soirée plus compliquée pour le Leicester de Brendan Rodgers, qui a dû se contenter du point du nul face au Spartak Moscou (1-1). Troisièmes de leur poule avec un point de retard sur le Legia, les Foxes sont encore en course pour la qualification.

En Ligue Europa Conférence, Antonio Conte aura souffert pour sa première sur le banc des Spurs. Tottenham avait rapidement creusé l’écart avec le Vitesse Arnhem grâce à des buts signés Son, Lucas et Rasmussen contre son camp, mais les Néerlandais vont rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard suite aux réductions du score coup sur coup de Rasmussen et Bero. Dans ce groupe G la belle opération est pour le Stade Rennais qui reste leader avec trois longueurs d’avance sur les Anglais. A noter aussi le match nul entre l’AS Roma et les Norvégiens du FK Bodø/Glimt (2-2).

Europa League :

Leicester 1 – 1 Spartak Moscou

Leverkusen 4 – 0 Betis Séville

Ferencvaros 2 – 3 Celtic Glasgow

D. Zagreb 3 – 1 Rapid Vienne

Braga 4 – 2 Ludogorets

Anvers 0 – 3 Fenerbahce

Etoile Rouge 0 – 1 Midtjylland

Europa Conference League :

Tottenham 3 – 2 Vitesse

Roma 2 – 2 Bodo Glimt

Union Berlin 1 – 2 Feyenoord

PAOK 1 – 2 Copenhague

Slavia Prague 1 – 0 M. Haïfa