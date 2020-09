Le Bayer Leverkusen, qui vient de vendre Kai Havertz à Chelsea pour 80 millions d’euros, va réinvestir cet argent sur plusieurs joueurs, dont potentiellement des Marseillais et des Parisiens.

Du côté de l’OM, le club allemand cible Florian Thauvin, qui n’a plus qu’un an de contrat, et Bouna Sarr. Du côté du PSG, Leverkusen songe à Julian Draxler. L’international allemand ne joue quasiment jamais sous les ordres de Thomas Tuchel.