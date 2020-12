Levante a facilement disposé de l’équipe de Getafe sur le score de 3 buts à 0 ce samedi après-midi lors d’un match comptant pour la 12e journée de la Liga.

La formation de Valence a marqué par Marti Roger (5e), Daniel Gomez (17e) et Jorge de Frutos (57e). Passé à côté de son sujet, Getafe a terminé la rencontre à neuf pour des expulsions de Chema (7e) et Djene Dakonam (77e). Avec ce succès, les joueurs entraînés par Paco Lopez quittent la zone rouge et remontent provisoirement à la 17e place avec 11 points, à deux longueurs des Madrilènes qui occupent la treizième place.

Dans le dur, la formation coachée par José Bordalas n’a plus gagné depuis six rencontres, et son exploit face au FC Barcelone (1-0) le 17 octobre et se retrouve 13e du championnat avec 13 points.