Malgré la finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Dominique Sévérac considère que la vision des autres clubs en Europe sur le PSG n’a pas changé. Le journaliste du Parisien estime que l’Europe se moque encore du club de la capitale.

“Ce n’est pas un débat sur la vérité des faits mais sur la perception. Je suis désolé mais en Europe, on se moque encore du PSG. On se moque de son institution et de la Ligue 1. De ce côté un peu fake. Donc sa perception fait que ce n’est pas un grand d’Europe. Il n’a pas ce palmarès là. Ce n’est pas la Juve ou le Bayern Munich. Les gens n’ont pas la même étincelle dans les yeux quand ils parlent du PSG”, a indiqué le journaliste du Parisien sur le plateau de L’Equipe.