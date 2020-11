En immersion dans les coulisses du Stade de la Luz de Lisbonne et dans le vestiaire des Bleus, avant, pendant et après la victoire sur la pelouse du Portugal de Cristiano Ronaldo. Images FFF TV.

Grâce à ce succès 1-0 acquis sur un but de N’Golo Kanté, la France est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Grâce à ses images dans l’intimité des Bleus, on découvre notamment la routine d’échauffement des joueurs, le discours de la mi-temps de Didier Deschamps et la joie après la victoire.