Cibles des citriques depuis le début de la saison, Neymar et Sergio Ramos souhaiteraient quitter le PSG cet été.

De retour au Parc des Princes hier pour la première fois depuis la débâcle face au Real Madrid (1-3) en Ligue des champions, les joueurs du Paris Saint-Germain ont été accueillis par la bronca des supporters. Furieux de l’élimination en C1, les fans ont surtout pris pour cible les deux supertars de l’équipe : Lionel Messi et Neymar. Agacé par les critiques et les insultes à son égard, le Brésilien aurait carrément pris la décision de quitter le club cet été à en croire les informations de AS. Le média madrilène qualifie les huées du Parc comme « la goutte qui a fait déborder le vase ». Recrue la plus chère de l’histoire – 222 millions d’euros en 2017 – Neymar pourrait bien quitter le PSG par la petite porte.

Et il ne sera pas le seul à faire sa valise au prochain mercato selon la presse madrilène. L’ancien capitaine des Merengues Sergio Ramos souhaite également se faire la malle au plus vite. Miné par les blessures depuis son arrivée en Ligue 1, l’Espagnol n’a disputé que 4 petites rencontres sous les couleurs du PSG. Un départ cet été ferait assurément de son transfert estival l’un des plus gros flops de l’histoire du club. Affaire à suivre…