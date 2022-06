Cible prioritaire du FC Barcelone de Xavi Hernandez, Robert Lewandowski ne rejoindra pas la Catalogne. L’ancien patron du Bayern Munich est plus que clair sur l’avenir du Polonais.

Engagé dans un véritable bras de fer avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski se mouille pour tenter de quitter la Bavière. Le Polonais ne s’est jamais caché et a montré son envie de rejoindre le FC Barcelone. Pourtant, malgré ses multiples déclarations, les négociations n’avancent pas voire reculent alors que l’écurie bavaroise ne cesse d’augmenter ses exigences au fil des semaines. Des demandes variables qui freinent tout avancées dans un dossier épineux. Une situation dont Uli Hoeness, ancien président du Bayern Munich, éclaircie avec des propos limpides. Son club ne souhaite tout simplement pas se séparer du serial buteur polonais, auteur d’une nouvelle impressionnante saison malgré ses 33 an, (50 buts et 7 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues).

« La façon dont les choses se passent à Monaco et d’après ce que j’ai entendu dans plusieurs conversations, Barcelone peut s’épargner d’autres offres. Je pense que les déclarations d’Oliver Kahn, Herbert Hainer et Hasan Salihamidzic, dans lesquelles ils disent que Lewandowski remplira son contrat, étaient claires », a déclaré Uli Hoeness, ancien président du Bayern Munich, dans des propos accordés à Sky Deutschland.