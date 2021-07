Aujourd’hui libre de tout contrat après son départ de la Fiorentina, Franck Ribéry (38 ans) a tenu à passer un message aux supporters ainsi qu’au club de la Viola.

Sur son compte Twitter, l’ancien chouchou du Stade Vélodrome a remercier les fans de la Fio ainsi que le club. « Mon expérience à Florence touche malheureusement à sa fin. Je me suis toujours senti très à l’aise au sein du club et je tiens à remercier tout le club. Merci à tout le staff, le staff, le service médical, tous les kinésithérapeutes et mes coéquipiers. Mon séjour à la Fiorentina avec vous a été fantastique et vous avez toujours fait un excellent travail. MERCI! À chacun de vous et à toute la société, je ne souhaite que le meilleur pour l’avenir et de nombreux succès sur le terrain. Franck. »