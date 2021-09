La Juventus Turin vit des jours délicats. Dix-huitième de Serie A, la Vieille Dame enchaîne les mauvais résultats et le retour de Massimiliano Allegri n’y a rien changé. Claudio Marchisio pointe du doigt les problèmes fondamentaux qu’éprouvent la Juve.

« Le problème n’est pas Allegri, ni sa gestion des jeunes, mais plutôt le manque d’envie chez les sénateurs du vestiaire de faire grandir les jeunes. Locatelli qui arrive dans une telle situation n’est pas facilité dans son processus de croissance et dans son optique de progression. Il y a beaucoup de sénateurs dans l’effectif, ils sont en fin de carrière et se disent peut-être « j’ai déjà gagné ». Les premiers stimuli doivent venir d’eux et doivent être transmis aux jeunes. C’est vrai que les jeunes doivent prendre leurs responsabilités la pression ne peut pas être que sur leurs épaules, se serait trop lourd à porter. »