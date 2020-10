C’est officiel depuis ce lundi matin, Danilo Peirera jouera sous les couleurs du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Le milieu de 29 ans a prononcé ses premiers mots en tant que Parisien.

“C’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Faire partie du Paris Saint-Germain sera un beau et grand défi, à la hauteur de mes ambitions. Rejoindre l’un des plus grands clubs d’Europe et du monde est un aboutissement dans ma carrière, et j’espère pouvoir apporter beaucoup à Paris ainsi qu’à ses supporters.” a-t-il déclaré pour le site officiel du club.

Pour rappel, Danilo Peirera est arrivé en prêt pour une saison avec option d’achat en provenance du FC Porto.