Ces images ont été tournées clandestinement.

Lionel Messi enregistrait au Parc des Princes un petit clip destiné à être diffusé demain sur les réseaux sociaux du PSG après la présentation officielle du jour en conférence de presse, prévue à 11h. On suppose que c’est un membre du staff du PSG qui a filmé cette séquence avec son téléphone portable. On constate que Lionel Messi portera bel et bien le numéro 30, un numéro d’ordinaire réservé aux gardiens de but. Le PSG a donc obtenu une dérogation de la Ligue pour lui attribuer ce numéro.