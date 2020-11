Les 15 et 16 novembre va se dérouler la 5ème journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. Nous vous présentons les meilleures affiches à ne pas manquer.

Les meilleures affiches de la 5ème journée de la Ligue des Nations

Portugal – France, samedi 14 novembre à 20h45

Dans le groupe A3, la France se déplace au Portugal après le match nul 0-0 obtenu au stade de France le 11 octobre dernier. Les Portugais sont les leaders du groupe devant les bleus grâce à une meilleure différence de buts et le match entre les deux équipes promet une nouvelle fois d’être serré ce qui pourra faire sans aucun doute l’objet d’un beau pari en profitant notamment des promotions Zebet.

Belgique – Angleterre, dimanche 15 novembre à 20h45

La dernière confrontation entre les deux équipes lors de la troisième journée de la Ligue des Nations a vu la victoire des Anglais grâce à des buts de Marcus Rashford et Mason Mount. Malgré cela, les diables rouges restent en tête du groupe A2 et ils sont surtout invaincus à domicile depuis 10 matchs. Il va de soi que de nombreuses personnes doivent parier en Belgique que cette série va continuer et avec des joueurs comme De Bruyne, Lukaku et Hazard, il y a de nombreuses raisons d’y croire.

Italie – Pologne, dimanche 15 novembre à 20h45

Le premier du groupe A1, la Pologne, se déplace chez des Italiens invaincus à domicile et qui voudront prendre la tête du groupe car ils ne sont qu’à un point derrière. Et si les Polonais sont impressionnants à domicile, ils ont pour l’heure perdus leur unique rencontre à l’extérieur en s’inclinant d’un petit but face aux Pays-Bas.

Suisse – Espagne, samedi 14 novembre à 20h45

La Nati va jouer gros sur ce match car une défaite signifierait une relégation en Ligue B tandis que l’Espagne voudra se rattraper après une surprenante défaite contre l’Ukraine. Ce match promet donc d’être passionnant et forcément très engagé.

Les autres matchs intéressants à suivre de la 5ème journée de la Ligue des Nations

Suède – Croatie, samedi 14 novembre à 20h45

Les deux enjeux majeurs lors de cette rencontre du groupe A3 seront pour la Suède, qui a perdu ses 4 premiers matchs, d’éviter la relégation et pour la Croatie d’être assurée de se maintenir parmi les équipes du groupe A car en étant à 7 points de la France et du Portugal, elle ne pourra pas participer au tournoi final.

Allemagne – Ukraine, samedi 14 novembre à 20h45

L’Allemagne est deuxième du groupe A4 derrière l’Espagne et elle devra se montrer sérieuse face à des Ukrainiens qui se sont relancés dans la compétition après avoir battus la Roja et qui se retrouvent donc avant ce match à égalité avec la Mannschaft avec cependant une moins bonne différence de buts. Très décriée actuellement, l’équipe de Joachim Löw devra montrer un meilleur visage.

Turquie – Russie, dimanche 15 novembre à 18h

Parmi notre sélection de matchs, cette rencontre est la seule entre équipes du groupe B mais pour autant, elle a quand même fière allure. Le match aller s’était soldé par un nul 1-1 et l’on peut s’attendre à du spectacle en Turquie.

Pays-Bas – Bosnie-Herzégovine, dimanche 15 novembre à 18h

Dans le groupe A1, si la Bosnie-Herzégovine perd ce match, elle sera reléguée dans le groupe B. Les Oranje sont quant à eux troisième à deux points du leader polonais et une victoire est impérative s’ils veulent se qualifier pour le tournoi final.