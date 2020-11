Ancien attaquant du FC Barcelone ou encore de l’Inter Milan, Samuel Eto’o a été victime d’un accident de la circulation ce week-end dans l’Ouest du Cameroun.

Après des courts séjours au Tchad et au Sénégal, Samuel Eto’o est depuis quelques jours de retour dans sa terre natale. Le Goléador camerounais devait assisté à un mariage avant d’être victime d’un accident de circulation sur la route de Nkongsamba (Ouest du pays). Selon une autre source journalistique, Samuel Eto’o se porte bien et sa délégation serait également sortie d’affaire. Plus de peur que me mal, alors que nous avons quelques photos de l’accident…