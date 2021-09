Antoine Griezmann est revenu dans une vidéo sur tous les aspects de son retour à l’Atlético Madrid. Extraits.

L’attaquant français a été transféré dans les derniers instants du mercato. Il fait son retour à l’Atlético deux ans après son départ fracassant pour le FC Barcelone. Comment sera-t-il accueilli par le public du Wanda Metropolitano ? Sans doute par quelques sifflets au début. Mais Antoine Griezmann a hâte : « Je doit les convaincre par des actes, pas des paroles, que je suis à nouveau un guerrier colchonero ! »

Après son échec au Barça, Antoine Griezmannan attendait avec impatience son retour chez les Rojiblancos. « Cela fait 10 jours que ne dors plus », confesse-t-il dans cette petite vidéo enregistrée après la signature de son contrat. « Ce retour est la meilleur chose qui me soit arrivée depuis longtemps », ajoute-t-il, manifestement marqué par son échec en Catalogne. « Le club a fait un grand effort pour que je revienne. Pour moi c’était facile, évidemment que si l’Atlético voulait me reprendre je revenais immédiatement. C’est le meilleur endroit pour moi pour être heureux sur et en dehors du terrain. »

Antoine Griezmann est également revenu sur le poids de Diego Simeone dans ce retour. « Ce retour, c’est aussi grâce à lui. Je lui dois énormément. Pour ma carrière mais aussi pour ma vie privée. Il a toujours été un grand un soutien pour moi et ma famille. »