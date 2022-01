Suite à l’officialisation du transfert en prêt de son attaquant Adrian Grbic au Vitesse Arnhem (Pays-Bas), le FC Lorient va devoir s’activer pour chercher son remplaçant.

Amoindri dans le secteur de l’attaque après le départ de l’attaquant croate, les Merlus ont besoin de renfort car seuls Moffi et Laurienté présentent des solutions. Selon Ouest-France, le FCL aurait identifié sa cible : l’attaquant polyvalent et expérimenté du club norvégien de Sarpsborg 08 FF, Ibrahima Konaté (22 ans). Le club breton aurait proposé une première offre de 3 millions d’euros, repoussée par les norvégiens. Mais Lorient, désireux de recruter en vue de la lutte pour le maintien, devrait revenir à la charge et poursuivre les négociations. Konaté, qui a inscrit 11 buts en 28 rencontres en 2021, placerait le FC Lorient en pole position au détriment de clubs belges et turcs.