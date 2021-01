Il est toujours étonnant de constater de quelle manière le sport peut motiver les passions. Pour le sportif amoureux de sa pratique comme pour le supporter amoureux de son équipe, cet art dispose d’un potentiel inouï : il fait ressentir de violentes émotions, donne l’énergie de se dépasser et de celle s’investir corps et âme. Il crée une émulation et une cohésion entre des milliers, voire des millions de personnes. Si toutes les disciplines sportives ont leurs passionnés, quel meilleur exemple que le football pour témoigner de cet état de fait ? Au niveau le plus local comme le plus global, tous les clubs ont leurs inconditionnels et ceux-ci ne font pas qu’aimer leur équipe : ils la vivent et la font vivre, la soutiennent, l’incarnent, la complètent. Un tel résultat est la conséquence de valeurs qui vont bien au-delà de la pratique sportive, tout en étant parfaitement incarnées par elle.

Il n’est pas surprenant que l’on voit chez les supporters des codes hérités même des grandes pages de l’Histoire : ce n’est pas un hasard si les symboles les plus réputés du passé sont présents. Car si les équipes de football (entre autres !) arborent des blasons et des couleurs qui reprennent exactement ceux arborés jadis par les chevaliers, c’est précisément parce que le sport, art noble et pétri de principes, a pour vocation de véhiculer des valeurs qui sont celles des meilleures qualités humaines : courage, volonté, abnégation, esprit d’équipe, courtoisie, dépassement de soi… la liste est longue. Moins connus du grand public que leurs maillots, les hymnes des clubs en sont souvent un parfait exemple, en incarnant à la perfection ces valeurs. Bien au-delà du sport, nombreux sont ceux qui transmettent un message fort, rendent hommage à leur origine ou à une figure marquante de la discipline.

Comment, peu de temps après la mort de Maradona, ne pas penser à l’hymne de ce très grand club de Naples dont la star fut la figure de proue de 1984 à 1992 ? O Surdato ‘nnammurato, c’est-à-dire Le Soldat Amoureux, résume par son seul titre les qualités prônées par le sport, allant de la férocité du guerrier à l’émotion du passionné. Il suffit d’entendre les tifosi l’entonner au cœur de leur stade – fraîchement renommé stade Maradona – pour ressentir la vibrante harmonie insufflée par leur amour de leur équipe.

Car l’amour et la recherche de la beauté ne sont pas les moindres des valeurs du combattant, non plus que celles du sportif. Certains hymnes peuvent ainsi être une ode au territoire ou à la ville, comme avec l’AS Roma et son Roma Roma Roma, ou même confiner à la mélancolie comme avec le très beau The Fields of Athenry qui accompagne désormais l’équipe d’Irlande.

Et que dire de la force de l’hymne de Liverpool, You’ll Never Walk Alone ? Un évident renvoi à d’autres des qualités attendues du sportif comme du supporter : l’esprit d’équipe, le soutien apporté aux siens et la volonté de rester ensemble jusqu’au bout, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Walk on through the wind / Walk on through the rain / Tho’ your dreams be tossed and blown : qui croirait que ce chant-là ne parle « que » de sport ?

Puisqu’il est question de volonté de vaincre, comment ne pas citer l’hymne de l’Olympique de Marseille ? Équipe aussi connue pour elle-même que pour l’engagement spectaculaire de ses supporters – pour ne pas dire de toute la population de sa ville –, son hymne, Aux armes, ne se prive pas de revendiquer l’héritage de l’hymne national le plus connu au monde.

Car dans le football, sport autrefois strictement populaire et réservé au petit peuple, le passé est non seulement assumé, mais surtout brandi comme une légitime fierté. On y aime ses racines. L’hymne du RC Lens, Les Corons, chanson de l’auteur-compositeur Pierre Bachelet qui rend hommage aux travailleurs des grandes mines du Nord au Siècle dernier, trouve ainsi parfaitement sa place dans l’imaginaire d’un club qui se veut l’héritier des valeurs incarnées par ces hommes et ces femmes ayant passé leur vie à pratiquer l’un des métiers les plus difficiles qui soient.

Plus que de simples chants entraînants, comme pourrait l’imaginer celui qui ne les connaît pas, les hymnes des clubs de football représentent donc souvent la quintessence des valeurs du sport et synthétisent la fierté et la cohésion des passionnés. Ils accompagnent à la perfection leur ardeur et leur attachement à leur équipe, à son histoire et à ses combats.