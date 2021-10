Les journées de championnat semblent se répéter pour le SCO Angers. Après avoir été floué par l’arbitrage lors de sa rencontre face au PSG, (2-1), tout semble s’être réitéré contre l’AS Saint-Etienne, (2-2). Furieux, Thomas Mangani (34 ans) a estimé à l’issue de la rencontre que Mickaël Nadé n’aurait jamais du être validé.

« Il y a quatre hors-jeux sur le coup franc qui précède le corner fatal. Honnêtement, je n’ai pas de mot. Je ne sais pas ce qu’ils (les arbitres) font. On s’arrache tout le long du match et on se fait avoir comme ça à la 90e. C’est comme ça, on ne peut rien dire de toute façon », a déclaré furieux Thomas Mangani au micro de Prime Video à l’issue de la rencontre contre l’AS Saint-Etienne.