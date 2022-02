Après l’élimination de la Roma de la Coupe d’Italie par l’Inter Milan, en milieu de semaine, José Mourinho a conplètement craqué dans le vestiaire.

Le Corriere dello Sport rapporte les propos par l’entraîneur portugais du club romain à ses joueurs. Ils sont édifiants. « Je voudrais savoir pourquoi, en jouant face à l’Inter, vous vous êtes chiés dessus durant les dix premières minutes ! Et même chose contre Milan, vous vous êtes chiés dessus durant 10 minutes ! Tous, aucun exclu. Je veux savoir pourquoi depuis deux matchs, vous êtes petits contre les grands. Si nous sommes petits, les arbitres vont nous traiter comme des petits. (…) Le plus grand défaut pour un homme, c’est de manquer de couilles, de personnalité. Vous avez peur de jouer ce genre de matchs ? Allez en Serie C et vous ne jouerez aucune équipe avec des champions, des stades au top, la pression du grand football. Vous êtes des gens sans couilles, la pire chose pour un homme. »