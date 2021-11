Suite à la violente agression dont elle a été victime, la jambe de la joueuse du PSG Kheira Hamraoui est très séverement touchée. Que les âmes sensibles ne scrollent pas plus bas : nous avons les images !

Kheira Hamraoui est revenue dans les colonnes de L’Equipe sur la terrible agression dont elle a été victime le 4 novembre dernier. La joueuse du PSG raconte les faits : deux individus cagoulés de noir sont apparus et ont commencé à crier « Ouvrez la porte !!! Ouvrez la porte ». Une fois au sol, les assaillants ont sorti une barre de fer et l’ont frappée à plusieurs reprises dans les jambes. « J’ai essayé de me protéger avec mes mains autant que je le pouvais », dit-elle.

Les images des blessures sont terrible. Les photos publiées par L’Equipe montrent une large ecchymose à l’arrière de sa cuisse, ainsi qu’une profonde coupure au-dessus du genou. Voici deux de ces clichés :

La jambe de Kheira Hamraoui après son agression (1/2)

La jambe de Kheira Hamraoui après son agression (2/2)