Malgré un bon point pris à Lille ce week-end, les Girondins sont toujours derniers du championnat. Selon leur Président Gérard Lopez, ils vont se maintenir. Mais selon vous ?

Un club historique au bord de la catastrophe ! Les Girondins de Bordeaux sont au plus mal, ils pointent à la 20ème place du classement. De son côté, le Président de Bordeaux se veut rassurant, “Je pense qu’on va rester en Ligue 1. C’est clair et net et je n’ai aucun doute. Je ne dis pas ça pour me convaincre moi-même ou pour convaincre les autres. C’est parce que je sais ce qu’on est en train de faire. Et si on n’est pas payés en fin de saison pour ça, on aura vraiment tout essayé. Je suis absolument convaincu que ce club si, il est en ligue 1 l’année prochaine“, affirme Gérard Lopez au micro de France Bleu.

