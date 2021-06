Il n’y aura pas de redressement judiciaire pour les Girondins de Bordeaux, selon l’Equipe, Gérard Lopez devrait être le prochain propriétaire du champion de France 2009. L’homme d’affaires Luxembourgeois s’est mis d’accord avec King Street.

Après que le fond d’investissement américain, King Street avait pris la décision de se retirer du club, il y a quelques semaines plaçant le club dans une situation compliquée. Le club officialise un accord Gérard Lopez via un communiqué : « À la suite de longues discussions menées ces derniers jours, un accord a finalement été trouvé entre King Street, Fortress et Gérard Lopez validant le projet porté par ce dernier. » Il ne manque plus que l’accord de la DNCG et les Girondins de Bordeaux sermon officiellement en Ligue 1 la saison prochaine.