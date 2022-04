Défaits ce dimanche après-midi 5 buts à 3 face au FC Nantes en Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont encore un plus creuser leur tombe. Avant-dernier du championnat avec une 17e défaite, le club au scapulaire a même battu un nouveau record au terme de cette 34e journée de Ligue 1.

Un nouveau record que les Girondins auraient bien voulu se passer. En encaissant 5 buts de plus face aux Canaris, les Girondins deviennent l’équipe ayant concédé le plus de but en une saison depuis près de 40 ans comme nous le révèle ‘Opta.’ Au total, les partenaires de Benoît Costil ont pris déjà 84 buts depuis le début de cet exercice et possède bien évidemment la plus mauvaise défense d’Europe. Cette saison, Costil a réalisé seulement un seul petit clean sheet et c’était face au LOSC lors de la 30e journée du championnat. Une bien triste nouvelle car le club se retrouve aujourd’hui 19e de Ligue 1 avec 27 points, quatre de plus que l’AS Saint-Etienne qui occupe la place de barragiste.