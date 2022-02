Dans les ultimes heures du mercato Lille et Bordeaux auraient tenté de recruter Layvin Kurzawa. Les discussions auraient finalement échoué.

Annoncé sur le départ en direction de l’Italie et notamment de la Lazio Rome, Layvin Kurzawa va finalement finir la saison au PSG. Pourtant le LOSC et les Girondins auraient tenté une offensive pour un prêt de six mois du latéral gauche de 29 ans, selon RMC Sport. Mais les demandes de Paris étaient trop élevées pour les deux pensionnaires de Ligue 1, selon le média français. Les pistes West Ham et Ajax Amsterdam n’ont également pas abouti car Masuaku et Tagliafico, annoncés sur le départ, n’ont finalement pas quitté leur club. Kurzawa devrait donc finir la saison à Paris sauf si des club turcs ou de MLS, dont les mercato sont toujours ouverts, s’intéressent au Français.