En difficulté avec les Girondins de Bordeaux, le fonds d’investissement King Street cherche une repreneur selon le maire de la ville Pierre Hurmic.

« Si j’ai été sollicité pour un rachat du club ? Non, non, pas pour le moment. Je connais des personnes intéressées par le rachat du club, je ne vous le cache pas, mais de la part de King Street, je n’ai pas été sollicité ces derniers mois. Je crois savoir qu’il cherche un acheteur avec un prix autour de 100 millions d’euros. Je sais qu’ils sont très gourmands », a indiqué l’élu dans 20 Minutes.

Avant d’ajouter : « Il y a aussi l’hypothèse du dépôt de bilan, mais cela les priverait une grosse somme. Ce qui me rassure aujourd’hui, c’est que le dépôt de bilan ne s’accompagne plus d’une rétrogradation automatique. Après je pense qu’eux comme nous, on s’est fait rouler dans la farine par M. DaGrosa (président de GACP, ancien copropriétaire des Girondins). Si je souhaite une vente rapide ? Ce n’est pas moi qui décide. Une chose est sûre, je ne veux pas qu’on reste dans cette incertitude. Je souhaite un éclaircissement à ce sujet d’ici cet été ! »