En grandes difficultés sur le plan sportif, les Girondins de Bordeaux, plus particulièrement Benoît Costil et Laurent Koscielny, ont récemment été accusés de racisme. Des accusations sur lesquels les Bordelais reviennent dans un communiqué.

« À la suite des différents articles parus hier, le groupe professionnel s’associe au club pour démentir formellement les accusations de racisme à l’encontre des joueurs de l’équipe. Nous condamnons toute forme de racisme dans le foot et dans la société. Nous souhaitons maintenant nous consacrer à notre mission et retrouver l’apaisement. Un grand merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Soyez sûrs que nous lutterons pour sauver le club et le maintenir parmi l’élite« , ont déclaré les joueurs bordelais dans un communiqué officiel publié par Sud-Ouest.

Pour rappel, Benoît Costil et Laurent Koscielny sont dans la tourmente. Accusé de racisme par leurs supporters les deux hommes ont réagi à leur manière. Le premier nommé a décidé de porté plainte pour diffamation quand le second a tenu à s’expliquer publiquement.