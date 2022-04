Tony Chapron a fait des révélations fracassantes. Dans une interview accordée au Late Football Club, l’arbitre a confié qu’il avait accordé des buts litigieux au cours de sa carrière…

« Oui, parce qu’on est des humains et qu’on aime le foot », a déclaré Tony Chapron. « Quand vous voyez un superbe but, et que vous vous dites il y a peut-être une petite faute , le geste est tellement beau que tu le valides. Ça changera quoi à l’histoire ? Ce qui m’intéresse, quand je vais au stade, c’est de voir des buts extraordinaires. Je suis le premier spectateur du foot. »

L’arbitre s’est également confié sur un match remontant à 2015. Celui-ci opposait Marseille à Troyes (6-0), quant Lucas Ocampos a marqué un but, qui aurait peut-être pu être contesté. « Il avait marqué un but extraordinaire. Son geste est dangereux, il est proche de la tête (du défenseur adverse, ndlr). Vous vous dites : ‘Oui c’est dangereux, mais c’est tellement beau. Allez, on le valide !’ N’oubliez pas que les arbitres sont d’abord des passionnés de foot. Et de temps à autre, vous êtes subjugué par le geste d’un joueur. »