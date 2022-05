Pour renforcer son arrière garde et anticiper la régression de Gerard Piqué, Xavi et le FC Barcelone veulent Kalidou Koulibaly. Une arrivée retardée par la mauvaise santé financière de l’écurie catalane.

Défait par Villarreal lors de l’ultime journée de Liga, le FC Barcelone avait d’ores et déjà acté sa place de dauphin du Real Madrid et sa qualification en Ligue des Champions. Un objectif rempli avec aisance malgré le début de saison désastreux des Blaugranas dont peut se féliciter Xavi Hernandez. Néanmoins, le repos est de courte durée alors que la direction catalane travaille déjà sur le mercato estival à venir. A la recherche de renforts défensifs afin d’installer une véritable rotation avec Ronald Araujo et Gerard Piqué, le Barça a ciblé un homme, désormais considéré comme la priorité absolue.

Selon les informations de Todo Fichajes, qui confirment celles publiées récemment par la presse italienne, Kalidou Koulibaly est la cible privilégiée par le FC Barcelone de Xavi Hernandez. A 30 ans, le Sénégalais semble avoir fait son temps du côté de Naples et à un départ n’est pas exclure. Le défenseur central serait même séduit à l’idée de franchir un nouveau à ce stade de sa carrière. Néanmoins, malgré un contrat expirant en 2023, Aurelio De Laurentiis, président du Napoli, reste particulièrement gourmand et exige la somme minimum de 30 millions d’euros pour lâcher son prospect. Un montant conséquent pour les maigres finances du Barça. Pieds et poings liés, la direction catalane semble dans l’obligation de vendre avant de réaliser la moindre dépense pour une quelconque indemnité de transfert. Des difficultés qui concernent également l’opération Robert Lewandowski.