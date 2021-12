D’après un récent sondage publié par la FIFA, les supporters seraient majoritairement favorables à des Coupes du monde plus fréquentes.

Alors que le projet de Coupe du monde tous les deux ans lancé par la FIFA fait débat, souvent critiqué par les observateurs, l’instance mondiale présente ce vendredi un contre-argument de taille. La FIFA a en effet publié les résultats de plusieurs sondages qui démontrent qu’une majorité de supporters seraient favorables à des Coupes du Monde masculines et féminines plus fréquentes, à condition que le niveau de sollicitation des joueurs et joueuses n’augmente pas. « La réduction du nombre de fenêtres internationales, l’introduction d’une période de repos obligatoire et la protection de la santé et du bien-être des joueurs ont été les principaux arguments clés de la FIFA au cours du processus de consultation en cours », précise-t-elle dans son communiqué.

Sur 30 390 personnes ayant déclaré que le football était leur sport favori, 63,7 % souhaiteraient voir des Coupes du Monde masculines plus fréquemment, 52,4 % des Coupes du Monde féminines et enfin la catégorie d’âge la plus favorable à une fréquence accrue des Coupes du Monde masculine et féminine est celle des « 25-34 ans » et la plus opposée, celle des « plus de 55 ans ».