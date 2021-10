Chelsea s’est offert les services de Romelu Lukaku durant le mercato estival. Un transfert bénéfique pour Tuchel, qui a laissé orphelins les supporters de l’Inter. Le coach des Blues leur a envoyé un message, lors du Festival dello Sport.

« Je suis désolé pour les supporters de l’Inter, mais comme tout le monde, nous essayons d’améliorer notre équipe. Nous recherchions un attaquant très physique, un point de fixation, un joueur avec une personnalité qui pouvait alléger la pression sur les épaules des jeunes joueurs et nous donner la chance de jouer un football plus rapide. Un retour en Angleterre, où il a joué quand il était plus jeune, était important pour lui. Je savais qu’il était une personne extraordinaire. », a déclaré le manager.