Le milieu de terrain international italien Jorginho s’est exprimé quelques heures après l’élimination de l’équipe nationale en demi-finale des barrages de la Coupe du monde face à la Macédoine du nord.

Le joueur des Blues de Chelsea est revenu sur le match et donc ce nouveau traumatisme qui élimine la Nazionale dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe du monde 2022. « Ça me fait mal quand je pense aux penalties que j’ai ratés. Ils m’accompagneront tout au long de ma vie, je n’ai pas pu rendre mes coéquipiers et rendre mon pays heureux. On dit qu’il faut continuer, mais ça fait mal. » A plaidé coupable celui qui était titulaire ce jeudi soir à Palerme face aux Macédoniens.