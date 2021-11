Pogba, Mbappé, Papin, Platini, Henry, Zidane ou Maxime Bossis pour les plus connaisseurs… Vous connaissez sans doute beaucoup de noms de joueurs qui ont déjà fait l’histoire de notre équipe de France. Mais savez-vous précisément combien ? « 1000 et quelques » nous répondrait Jérôme Bergot. Le journaliste à Ouest France a décidé de célébrer chaque joueur qui a un jour porté le maillot tricolore. Des plus célèbres aux plus anonymes, des plus grandes réussites aux gloires éphémères, l’auteur vous fait découvrir leurs destins au travers de son bouquin « Les 1000 joueurs de l’équipe de France » aux éditions Talent édition. Entretien avec ce spécialiste qui suit l’équipe de l’équipe de France depuis 1992.

Pouvez-vous nous présenter votre livre ?

« C’est un travail de plus de 2 ans ce bouquin. J’ai voulu recensé l’intégralité des joueurs appelés en équipe de France. Tous, absolument tous. Ceux qui ont joué, ce qui n’ont pas joué. Les plus grosses stars, les gloires plus courtes, enfin bref, tout le monde quoi. C’est donc un dictionnaire qui est classé par date de sélection en Bleu, et on y apprend beaucoup honnêtement. »

Ou avez-vous trouvé cette masse d’information ?

« Je n’ai cessé de faire des recherches. Mes sources viennent d’internet, même si plus on recule dans le temps moins il y en a, mais pas que. J’ai cherché dans de très vieux livres de l’époque, et j’ai écumé les annuaires de beaucoup de clubs, qui y introduisent leurs internationaux ».

Qu’avez-vous noté lors de vos recherches et de votre rédaction ?

« Beaucoup de choses. Déjà, avant les années 80, il y a beaucoup moins de joueurs sélectionnés. Ce qui s’explique par le fait qu’il n’y avait presque pas de remplaçants, et puis il y avait aussi moins de regroupements des bleus comparé à maintenant… Autre chose que l’ont peu noter, c’est le qu’on trouve des étrangers sélectionnés en équipe de France depuis très longtemps. Dès les années 20 il y avait des Uruguayens, puis des Algériens… Ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui. »