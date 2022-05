Menacé par le départ de Kylian Mbappé, et alors que le destin de Neymar ne se dessine plus dans la capitale, le Paris Saint-Germain veut anticiper et offrir un pont d’or à Mohamed Salah.

En fin de contrat en 2023, Mohamed Salah est en négociations avec les dirigeants de Liverpool depuis de nombreux mois. Pourtant, aucun accord n’a encore été conclu et le sentiment qui commence à régner chez les Reds est qu’un départ est désormais inéluctable. Liverpool ne prendra pas le risque de le laisser partir libre et le placera sur la liste des transferts cet été si les négociations entamées n’aboutissent pas. Une certitude avancée par Calcio Mercato qui annonce que le Paris Saint-Germain est l’écurie la plus intéressée pour tenter de s’adjuger ses services.

Toujours selon la presse italienne, l’Egyptien serait la priorité offensive de cet été du côté du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé voire même s’il reste. La direction parisienne serait prête à le recruter à n’importe quel prix et espère pouvoir faire partir Neymar après un tel ajout dans son effectif. Toutes les exigences de Mohamed Salah seront acceptées afin de construire la meilleure équipe au monde.