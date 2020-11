Même en période de Covid l’argent coule à flots dans le football. Certains clubs se montrent certes un peu plus prudents, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Alors que les rumeurs sur les départs de Messi et CR7 s’intensifient, cela parait clair. Le mercato hivernal risque d’être agité.

L’hiver arrive. Et qui dit janvier dit froid et neige. Une belle raclette ou une petite fondue au coin du feu ça vous dit ? Bon allez, trêves de sottises. Parce que dans la tête de n’importe quel fan de football, qui dit janvier dit surtout mercato hivernal. Alors attention, elles sont chaudes, elles viennent de sortir du four, et elles sont rien que pour vous. C’est les meilleures infos et rumeurs pour le prochain marché des transferts. Accrochez-vous, ça va secouer !

Paris à l’abordage

Cristiano Ronaldo. Pas de fioritures, on commence par du lourd. En difficulté financière, la Juventus pourrait se séparer du gros contrat de CR7, selon la presse italienne. Deux clubs seraient sur le coup, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale, représenté par Nasser al-Khelaïfi souhaiterait se servir du Portugais comme vitrine pour la Coupe du monde 2022. Et puisqu’on est à parler de joueurs assez obscurs et méconnus, touchons un petit mot sur le cas Messi.

Annoncé avec insistance à Manchester City, il pourrait aussi s’engager avec le PSG, et ce, dès janvier. Alors que son contrat se termine en juin prochain, débuter les discussions avec l’astre argentin dès janvier, ce ne serait pas bête. À méditer.

Et ce n’est pas tout, puisque Leonardo aurait aussi coché les noms de Christian Eriksen et David Alaba pour le mercato hivernal. Le Danois vit des moments compliqués à l’Inter de Milan. Et pourrait avoir des envies d’ailleurs dès janvier. L’opération devrait coûter aux alentours de 12 millions d’euros. Pour l’Autrichien, la situation est toute autre. En fin de contrat en 2021, il serait dans les petits papiers de beaucoup de top clubs. Outre le PSG, le Real Madrid, Liverpool et Manchester City restent également à l’affût.

Le Real pourrait frapper un grand coup

Erling Haaland serait très proche du Real Madrid. Selon le média espagnol Estudio Estadio, les merengues préparent une offre dès janvier pour s’attacher les services du Norvégien. 75 millions d’euros plus le prêt de Luka Jovic, ça semble un peu léger. Mais attention, en période de Covid, la moindre piécette est importante.

Du côté de Liverpool, la charnière semble être le principal chantier de Jürgen Klopp. Surtout après la terrible blessure de Van Dijk. Et à part Alaba, les Reds seraient aussi intéressés par l’Algérien Aissa Mandi selon TeamTalk, et par le Français Dayot Upamecano, à suivre.

Toujours en Angleterre, Manchester United semble très chaud à l’idée de recruter le rémois Boulaye Dia. Auteurs d’un début de saison en dents de scie, les Mancuniens chercheraient aussi à se renforcer au milieu de terrain. Ils pourraient ainsi se tourner vers Jack Grealish, et ce malgré l’arrivée de Donny Van de Beek l’été dernier. Pour le faire jouer où ? Ça, c’est à Ole Solskjaer de voir.

Petit tour rapide des dernières infos

Alors qu’il vient de fêter sa première sélection en Bleu, Marcus Thuram est très apprécié en Italie. L’AC Milan a même fait du Français une cible prioritaire selon la presse italienne. Memphis Depay lui, semble de plus en plus proche du FC Barcelone, et ce, malgré le forcing de Jean-Michel Aulas pour le grader à l’OL. À Marseille, on rêve de Benjamin Mendy, et le joueur ne serait pas contre un retour. Alors qu’il est constamment gêné par les blessures et n’arrive pas à enchaîner les matchs, City pourrait avoir envie de prêter son joueur.