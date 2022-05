Manchester City serait tout proche d’un accord avec Erling Haaland en vue d’un transfert cet été. Voici les chiffres.

Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, du Bayern Munich ou encore du Paris Saint-Germain, Erling Haaland semble bien parti pour rejoindre Manchester City la saison prochaine. D’après les informations du Manchester Evening News, l’actuel leader de Premier League passera à l’offensive en fin de saison, lorsque la clause libératoire de 75 millions d’euros du Cyborg norvégien deviendra active. Une clause « low cost » que le Norvégien avait imposé au Borussia Dortmund et que le club allemand avait alors accepté, afin de bénéficier de ses services durant deux saisons.

Les Sky Blues négocient déjà avec le clan Haaland pour trouver un accord concernant le futur contrat du prodige de 21 ans. Le média britannique précise d’ailleurs que les dirigeants de Manchester City ont rendu visite à Mino Raiola vendredi à l’hôpital – quelques jours avant le décès du célèbre agent – pour finaliser l’opération Erling Haaland. On évoque un salaire de 600 000 euros par semaine, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League. A titre de comparaison, Kevin De Bruyne et Cristiano Ronaldo perçoivent chacun 385 000 euros par semaine. Une prime de 40 millions d’euros est également évoquée, qui reviendrait à ses agents, à savoir son père, Alf-Inge Haaland, et la société du défunt Mino Raiola.