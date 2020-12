Prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Barça accueille au Camp Nou la Real Sociedad ce mercredi soir pour le compte de la 19e journée de Liga. Découvrez les compos probables de Ronald Koeman et Imanol Alguacil.

Auteur d’un début de saison laborieux, le Barça a renoué avec le succès ce week-end avec une timide victoire sur Levante (1-0). Il faudra montrer beaucoup plus de choses mercredi soir puisque les coéquipiers de Lionel Messi reçoivent tout simplement au Camp Nou, le co-leader de la Liga, la Real Sociedad, à égalité avec l’Atlético Madrid et le Real Madrid. Cependant, la belle dynamique du club basque s’est un peu calmée avec une série de six nuls consécutifs, toutes compétitions confondues.

Pour le match de ce soir, le coach du Barça, Ronald Koeman, devra composer toujours sans ses plus fidèles lieutenants, à savoir Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ousmane Dembélé et Ansu Fati, bloqués à l’infirmerie. Les Frenchies Antoine Griezmann et Clément Lenglet sont pressentis pour débuter la rencontre.

Côté Real Sociedad, plusieurs cadres importants manquent à l’appel tels que Asier Illaramendi, David Silva ou encore Mikel Oyarzabal. Un 4-3-3 est attendu selon la presse espagnole avec notamment la titularisation du défenseur central Robin Le Normand et un trio offensif Willian José-Januzaj-Portu.

Voici les compos probables de Barça-Real Sociedad :

Barcelone : Ter Stegen – Dest, Araujo, Lenglet, Alba – Busquets, De Jong – Messi, Griezmann, Pedri – Braithwaite

Real Sociedad : Remiro – Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal – Guevara, Zubimendi, Merino – Januzaj, Willian José, Porto