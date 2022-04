Opta a dévoilé les cinq joueurs les plus décisifs de la saison dans les cinq grands championnats européens. On retrouve trois français dont Karim Benzema, qui est impliqué dans 50 buts avec le Real Madrid.

Le joueur le plus décisif dans les cinq grands championnats est français. En effet Karim Benzema, qui a marqué 37 buts et délivré 13 passes décisifs est impliqué sur 50 buts avec le Real Madrid, depuis le début de la saison. En deuxième position, on retrouve Robert Lewandowski, attaquant du Bayern Munich, impliqué dans 49 buts (45 buts et 4 passes décisives). Kylian Mbappé, attaquant du Paris Saint-Germain complète le podium avec 28 buts marqués et 17 passes décisives. Christopher Nkunku est quatrième. L’international français est impliqué dans 41 buts avec le RB Leipzig. Enfin, Mohamed Salah est cinquième avec 28 buts marqués et 10 passes décisives.