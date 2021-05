Les latéraux posent problème. A gauche, il faut trouver une doublure à Juan Bernat qui sera disponible la saison prochaine après s’être fait les croisés d’autant plus que Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker ne seront pas retenus. À droite, le prêt de Alessandro Florenzi ne sera pas prolongé, Colin Dagba restera en tant que numéro 2 et Thilo Kehrer ne semble plus être dans les plans du club. Il faudra trouver un numéro 1 qui pourrait être Serge Aurier, même si son profil ne fait pas l’unanimité au sein du club.