Petite révélation ce jour du journal L’Equipe : les home-jackings dont ont été victime les familles d’Angel di Maria et Marquinhos, dimanche, auraient pu être évités.

En effet, un voisin avait donné l’alerte et une patrouille de police avait été envoyée dans le quartier. Les rôdeurs ont bel et bien été signalés, mais la police ne les a pas trouvés… et a quitté les lieux. Pourtant, l’agent de sécurité de la famille Di Maria, alerté à son tour, s’est aussi rendu sur place… et a constaté que les cambrioleurs s’étaient introduits dans le domicile et avaient dérobé le contenu du coffre-fort, pour un montant de plus de 500.000 euros ! Il semble donc que ce larcin aurait pu être évité. Les deux familles, et les forces de l’ordre, ont manque de chance…