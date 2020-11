Souvent performants en ce qui concerne les prévisions, les bookmakers internationaux ont revu leurs estimations sur la Ligue des Champions 2020-2021. Parmi les favoris en début de campagne, le PSG a clairement chuté dans le cœur des pronostiqueurs.

8.00, puis 11.00, puis 15.00 aujourd’hui : la cote d’un succès final du PSG en Ligue des Champions ne laisse malheureusement pas de place au doute : Paris est loin du niveau attendu cette saison dans la plus belle des compétitions européennes. Deuxième de son groupe, avec seulement 6 points pris sur 12 possibles, le Paris-Saint-Germain déçoit les observateurs en ce nouvel exercice de la coupe aux grandes oreilles, après avoir pourtant brillé l’été dernier en atteignant la finale du tournoi.

Sur la pelouse de Manchester United cette semaine, à l’occasion de la cinquième et avant-dernière journée, les Parisiens n’auront donc plus le choix, et doivent impérativement l’emporter s’ils veulent voir la suite de la compétition. Un scénario loin d’être acquis selon les prévisions du site Zebet, qui offre 352€ via son bonus sur un succès de Paris comme le mentionne Wincomparator.com, mais qui doit se réaliser sous peine d’un terrible échec pour Tuchel et ses hommes.

En cas de revers cette semaine contre les Red Devils, Mbappé et autres Neymar pourraient effectivement voir les Allemands du RB Leipzig leur repasser devant au classement, à une journée seulement de la fin de la phase de poules. Un scénario que le propriétaire QSI n’imagine sans doute pas une seconde, alors que Paris n’a jamais échoué avant les huitièmes de finale depuis son arrivée aux commandes du club. Le match, dont le coup d’envoi sera donné mercredi dès 21h00, promet donc d’être suivi avec attention par les amateurs de football européen. Paris déjà menacé ? Réponse dans les prochaines heures, les bookmakers semblent, eux, avoir déjà leur avis sur le sujet.

Les nouvelles cotes de la Ligue des Champions (source Zebet)