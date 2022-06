Sur la pente descendante depuis son départ au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne parvient pas à retrouver son véritable niveau, même en Bleus. Une problématique remet en question son statut.

Présent en zone mixte, plusieurs membres du vestiaire des Bleus ont tenu à prendre la défense d’Antoine Griezmann, vivement critiqué pour ses performances dilettantes sur ce rassemblement. Une dégringolade qui ne date pas d’hier alors que le Français en grandes difficultés du côté de l’Atlético de Madrid. A 31 ans, Grizi arrive dans un moment charnière de sa carrière et devra se reprendre dès la saison prochaine pour conserver son statut, tant en club qu’en sélection. Malgré une année décevante avec 8 buts et 7 passes décisives en 39 rencontres toutes compétitions confondues avec les Colchoneros, il a gardé la confiance de Didier Deschamps qui a tenu à prendre sa défense en conférence de presse.

Conscient des problèmes que rencontre son attaquant, Didier Deschamps se mue en défenseur mais avoue que son protégé n’est pas dans la forme de sa vie : « Antoine, je savais qu’il n’allait pas jouer tout le match. Comme il avait déjà fait 30 minutes en Croatie, il a eu une heure de jeu. Il sait bien, et je ne vais pas vous dire ça car vous allez en rajouter certainement, qu’il n’est pas au meilleur de sa forme. Evidemment. Cela se ressent dans son jeu et dans son influence dans l’animation offensive de notre équipe. »

Passé par ce genre de phase, Karim Benzema est lui aussi venu au front afin de défendre l’international français, si important lors des derniers succès de l’équipe de France : « Je ne suis pas là pour juger untel ou untel. Nous, on est là pour aider tous les joueurs, peu importe qui marque ou ne marque pas. L’essentiel, c’est de continuer à travailler. De toute façon, à un moment, il va marquer. On n’est pas là pour dire que cela fait tant de match qu’il n’a pas marqué… moi je ne vois pas les choses comme ça. J’espère pour lui, et nous aussi, qu’au prochain match il marquera ou fera une passe décisive. Pour moi, ce n’est pas spécialement ce qu’il faut regarder, il faut regarder les autres choses qu’il fait. Il fait beaucoup de replacements défensifs, il aide à chaque fois l’équipe. C’est juste un peu de réussite, qu’il va retrouver j’espère, pour nous et lui, parce qu’on en a besoin.«

Muet depuis 22 rencontres toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann ne cesse d’être l’objet de vives critiques et l’ensemble du vestiaire semble le ressentir alors que même Benjamin Pavard a pris la défense de l’un de ses leaders offensifs : « Griezmann est un grand joueur. C’est vrai que ça fait quelques matchs qu’il n’a pas marqué. C’est rien, on a confiance en lui. Je suis sûr que ça va vite revenir.«