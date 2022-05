En méforme cette saison, Paul Pogba et Antoine Griezmann pourraient être menacés par la nouvelle génération à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Dans quelques jours, le 19 mai pour être plus exacte, Didier Deschamps dévoilera la prochaine liste des Bleus pour le rassemblement du mois de juin à l’occasion de la Ligue des Nations. Un rendez-vous lors duquel l’équipe de France a quatre rencontres programmées. La première sera face au Danemark, le 3 juin au Stade de France, avant d’affronter la Croatie (6 juin) puis l’Autriche (10 juin) en terminant sur la réception de la Croatie le 13 juin. Un rassemblement d’une importance capitale à quelques mois de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Engagés dans des saisons mitigées, Paul Pogba et Antoine Griezmann pourraient être mis de côté. Une éventualité soulevée par nos confrères de Sports.fr.

Sous les couleurs de Manchester United, Paul Pogba réalise une saison particulièrement médiocre ponctuée de blessures avec seulement 27 apparitions toutes compétitions confondues à son actif. Auteur de fulgurances, le Français n’a néanmoins pas paru concerné par les difficultés entraperçues par les Reds Devils. En fin de contrat en juin prochaine, un départ ne pourrait lui faire que du bien. Pourtant leader incontesté au sein du vestiaire des Bleus, le Mancunien fait face à une rude concurrence et à des jeunes pousses qui ne cessent d’éclore aux quatre coins du continents. Aurélien Tchouaméni pousse pour tenter de briguer une place de titulaire indiscutable alors qu’Eduardo Camavinga réalise une saison particulièrement séduisante du côté du Real Madrid. A 29 ans, Paul Pogba doit prouver qu’il reste le leader des Bleus.

Si la situation est inquiétante pour Paul Pogba, elle l’est sans doute encore plus en ce qui concerne Antoine Griezmann. Alors que le jeu de l’équipe de France tournait autour de lui et de son association avec Olivier Giroud, l’attaque des Bleus se concentrent désormais sur le duo formé par Kylian Mbappé et Karim Benzema qui ne laisse que des miettes à l’attaquant des Colchoneros. Auteur, lui aussi, d’une saison peu convaincante avec 8 buts et 6 passes décisives au compteur en 37 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le Français n’est plus aussi irrésistible que par le passé d’autant plus que son poste regorge de phénomènes. Christopher Nkunku, Moussa Diaby, Dimitri Payet, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Oliver Giroud mais aussi Nabil Fékir voire Ousmane Dembélé pourrait prétendre à son poste…

Alors que la France compte plus de 67 millions de sélectionneurs, les prochaines décisions de Didier Deschamps devraient être lourdes de sens à quelques mois d’un rendez-vous décisif lors de la Coupe du Monde 2022.