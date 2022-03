Champions du monde en titre et récents vainqueurs de la Ligue des Nations, les Bleus ne trouvent pourtant aucun diffuseur. Le temps presse alors que le contrat actuel se clôt fin mars.

A croire que la gloire n’attire plus grand monde… Championne du monde et vainqueur de la Ligue des Nations, l’équipe de France, qui compte pourtant des joueurs de calibre international, ne trouve aucun diffuseur pour la période 2022-2028. L’UEFA, qui centralise et met en vente les droits des équipes nationales, a lancé, lors du dernier automne, l’appel d’offres pour la période récemment citée. Un véritable fiasco alors que TF1 et M6, les diffuseurs actuels, n’ont proposé que 2,4 millions d’euros par match. Une somme bien inférieure aux 3,5 millions d’euros perçus actuellement par la Fédération française de football. De véritables désillusions alors que le contrat actuel prendra fin à l’issue du mois de mars.

A ce jour, seuls TF1 et M6 se sont montrés intéressés par ces rencontres mais aucune piste crédible n’a pour l’instant abouti. En cas de nouvel échec, différents scénarios ont été proposés tels que celui de seulement vendre et diffuser les six rencontres à venir en Ligue des Nations ou de conclure une opération de deux ans, au lieu des six prévus. Des idées loin d’être convaincantes pour la Fédération française de football qui essuie déjà de lourdes pertes financières.