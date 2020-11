Salah Bey Aboud, le responsable de la communication de la FAF était invité dans une émission de sport sur la chaîne canal Algérie. Il parle d’un potentiel match amical entre l’Algérie et la France.

« Le match amical Algérie-France n’a pu se faire pour le moment pour cause de calendriers chargés des deux sélections. On aurait pu prétendre disputer ce match en France, mais la fédération française veut que ça soit en Algérie. Ce match est toujours d’actualité et à un moment donné, on doit lui trouver une date », a-t-il déclaré.

En effet depuis la pandémie du coronavirus, les matchs se jouent à huis clos en Algérie et selon Bey Aboud la France voudrait jouer ce match en Algérie donc ce serait vraiment l’idéal pour que les deux équipes puissent jouer tranquillement.

Et toujours dans le registre des matchs amicaux, Salah Bey Aboud a révélé qu’un match est programmé en 2022 face au Qatar, en Algérie conformément au protocole signé par les deux formations au mois de décembre dernier à Doha.

Isidore Akouete / Africa Top Sports