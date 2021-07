Officialisé hier après-midi en tant que quatrième recrue du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma a livré ses premiers mots sur le site officiel du club.

L’international italien et récemment champion d’Europe a dévoilé ses ambitions avec sa nouvelle équipe : « Je vis beaucoup d’émotions, entre la victoire à l’Euro et mon arrivée aujourd’hui. Je suis ici, je suis très heureux de faire partie de ce grand club et je suis ici pour essayer de gagner. C’est un grand club, avec une grande histoire et je suis heureux de pouvoir en faire partie. Avec Marco Verratti nous avons parlé pendant l’Euro et il était très heureux que je vienne ici, et il m’a félicité. Je suis aussi très heureux de l’avoir rejoint. Pour moi, c’est quelque chose de magique« , a expliqué le champion d’Europe 2021.