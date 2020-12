Comme chaque année, les grandes licences du gaming sportif sortent de leurs paddocks et se mettent en place pour la course des ventes de Noël. Des titres désormais cultes et toujours aussi attendus, peut-être encore davantage alors que le sport, professionnel comme amateur, a eu du plomb dans l’aile tout au long de 2020. Heureusement, ces softs de haute volée sont là pour assurer une fin d’année riche en sensations fortes. Il est également possible d’acheter ces jeux avec des réductions allant jusqu’à -70% pour les versions dématérialisées en utilisant Cdkeybay pour comparer et trouver les meilleures offres.

Classique entre les classiques, la version dématérialisée de FIFA avec la FIFA 21 key qui est le jeu de simulation de football d’Electronic Arts, a débarqué sur PC, PS4 & Playstation 5 ainsi que Xbox One et Séries X le 9 octobre dernier et est présente sur les consoles nouvelle génération depuis le 4 décembre. Le cocktail du succès est au rendez-vous. Toujours à la pointe des possibilités techniques des machines sur lesquelles il paraît, Fifa est aussi impressionnant que d’habitude, offrant une ambiance électrisante autant dans les parties solo qu’en multijoueur. La mécanique de jeu a elle aussi été peaufinée et on apprécie notamment les effets du Positioning Personality, grâce auquel les avatars virtuels des plus grands joueurs montrent un comportement en jeu proche de celui de leur modèle de chair : de quoi encore affûter la réflexion tactique du joueur. Certains des défauts récurrents de la série feront encore grincer quelques dents, mais n’altèrent pas pour autant le plaisir du jeu. Mention spéciale au mode Carrière, repensé et approfondi, qui offre un challenge et des possibilités enrichis comme jamais. Le jeu FIFA 21 est actuellement disponible à partir de 27€ sur le comparateur d’offres Cdkeybay pour les versions cle cd dématérialisée. Pour les versions Xbox le prix débute à 28€ et la cle cd FIFA 21 est au prix de 41€sur Playstation 5.

Les jeux de basketball sont demeurés, pendant de trop longues années, une passion touchant surtout le public américain. Cet état de fait est désormais bien révolu et les simulations du genre ont aussi trouvé un public large et passionné en Europe. La licence phare de Visual Concepts arrive en grande pompe sur PS5 et Xbox X/S avec NBA 2K21. Une refonte complète des versions PS4 et Xbox One qui en met plein les yeux et laisse rêveur quant à l’avenir technique des nouvelles consoles. Qu’en est-il du jeu en lui-même ? On retrouve naturellement toutes les qualités déjà présentes dans l’édition parue en septembre, avec en bonus des améliorations plus que bienvenues. Possibilités tactiques plus développées, système de jeu étoffé, etc. viennent muscler un jeu déjà riche à l’ambiance ultra travaillée (grâce entre autres à sa playlist, dont la diversité paraît sans fin !) et au gameplay impeccable. Finalement, ce NBA 2K21 apparaît comme une nette amélioration de la version sortie sur la précédente génération de consoles : perfectionnée, prenante et qui laisse fantasmer sur les qualités à venir de la licence.

L’autre grand nom de la simulation footballistique, c’est évidemment le grand classique de Konami : Pro Evolution Soccer, qui arrive avec sa mouture 2021 en cd key sur PC, PS4 et Xbox One. Version enrichie de l’édition 2020, PES 2021 présente toutes les qualités de son prédécesseur et bien moins de défauts. L’IA a, en particulier, été revue sur plusieurs points essentiels : on apprécie désormais des réactions plus réalistes des joueurs et une qualité défensive bien plus crédible de leur part. Si on peut regretter l’absence de grosses nouveautés, ce n’est certainement pas au point de bouder son plaisir, car les fans de PES trouveront ici tout ce qui fait la force de leur série préférée, mais en mieux, en plus beau et en plus prenant.

Depuis avril, les amateurs de formule 1 ont leur nouveau Graal et il se nomme F1 2021. La licence de Codemaster est parvenue non seulement à se renouveler sans rien renier de ses qualités déjà reconnues, mais elle s’est même offert le luxe d’apporter des nouveautés structurelles qui ont démultiplié les possibilités – et donc le plaisir – du jeu. L’essentiel, la conduite et ses sensations, est toujours au rendez-vous et est toujours aussi impeccable. Le plaisir de la course, qui légitime à lui seul le jeu, est encore augmenté par l’intégration d’une dimension tactique qui en approfondit tout l’intérêt. Le mode Mon Écurie vient compléter le traditionnel mode Carrière et offre la possibilité d’assurer la conquête des podiums par sa propre écurie gérée par le joueur. Ce qui aurait pu être un mode de jeu gadget se révèle en réalité donner une nouvelle dimension au titre et rend les championnats encore plus intenses. Un virage aussi spectaculaire que prometteur pour la série.

Malgré sa relative jeunesse dans le monde des simulations de course, le développeur Playground Games s’est imposé comme un maître en la matière. En témoigne le nouveau Forza Horizon 4 en exclusivité Microsoft sorti sur PC, Xbox One et Xbox X/S. Ce nouvel épisode transporte cette fois ses joueurs en Grande-Bretagne, tranchant radicalement avec les décors australiens de la précédente mouture. Ce nouveau terrain de jeu permet de mettre en valeur l’apparition du cycle des saisons : si celles-ci n’apportent pas de grands changements au gameplay, elles participent évidemment de façon radicale à l’immersion qui est un des grands plaisirs des Forza. Spectaculairement beau, nerveux, dépaysant (toutes qualités qui sont décidément la marque de fabrique de la série), ce Forza Horizon 4 est le digne héritier de ses brillants prédécesseurs.