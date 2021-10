Depuis son Euro décevant, l’équipe de France se cherche dans tous les secteurs de jeu. Tout aussi décevant, Kylian Mbappé a redressé la barre en réalisant une excellente prestation face à la Belgique, (3-2). Une prestation qui lui a valu des louanges de la part de Didier Deschamps.

« Il y a beaucoup d’exigence et d’attente avec lui. Je sais très bien que l’équipe de France est plus forte avec Kylian. Il a fourni beaucoup d’efforts, il y a eu de la complémentarité avec Antoine et Karim. J’ai bien senti depuis le début de la semaine que c’était un match pour lui« , a affirmé Didier Deschamps au terme de la rencontre.