L’équipe de France de football possède donc son propre parfum.

Un entrepreneur niçois vient de créer le parfum officiel de l’équipe de France de football. « Eau bleue » est maintenant disponible sur la boutique en ligne de la FFF. Cet entrepreneur a eu l’idée de s’associer au groupe Robertet, géant du parfum à Grasse, pour créer la marque Okaia qui commercialise le produit.

« Composé d’essences nobles, ce parfum symbolise les valeurs des Bleus. Puissant et addictif, sa fragrance intemporelle séduit toutes les générations. Elle plonge l’homme dans les éléments naturels de l’eau, parfum ozonisé pour une fraîcheur revigorante, et du minéral pour une forme fraîche et froide. La mouvance olfactive évoque l’aventure virile et l’élégance brute : pouvoir, confiance, sensation, héroïsme, inspiration, vie, tradition, unicité, audace », a indiqué Okaia dans un communiqué. Le flacon de 100ml de parfum est vendu 19 euros 90.