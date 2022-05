Champion de France hier soir pour la 10e fois de son histoire, le Paris Saint-Germain a décidé de faire le ménage. Si pour le moment le mercato n’a pas débuté, le club de la capitale peut déjà se frotter les mains après la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en 2025. Une prolongation qui provoque la chute du directeur sportif Leonardo.

Au club depuis plusieurs saisons, le Brésilien va être licencié par le PSG dans les prochaines heures et il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour connaître son successeur. Comme le rapporte ‘RMC’, le tout nouveau champion de France a décidé de faire confiance à une vieille connaissance du championnat, à savoir Luis Campos pour occuper le poste de directeur sportif. Ancien directeur sportif du LOSC, le Portugais de 57 ans aura la lourde tâche de trouver les nouveaux joueurs qui feront leur arrivée dans l’effectif parisien.

Concernant l’entraîneur, la piste menant à Zinedine Zidane paraît assez délicate à concrétiser et on évoque même un profil de coach un peu moins connu et qui pourrait arriver tout droit du Portugal. Les deux noms évoqués sont ceux de Ruben Amorim du Sporting Portugal et Sergio Conceiçao qui a décroché le titre de champion du Portugal avec le FC Porto dernièrement. La piste menant à Christophe Galtier s’est également refroidie même si attention, Campos connaît bien le coach français car il a travaillé avec lui lorsque les deux hommes étaient au LOSC. Affaire à suivre…