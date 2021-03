Après la belle victoire 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Groupama Stadium de Lyon ce dimanche soir, Leonardo a évoqué l’avenir de sa star Kylian Mbappé en fin de match.

Le directeur sportif brésilien du PSG souhaite rester optimiste et assure que les choses seront très bientôt régler. « Ça fait plaisir. Si on voit la dernière prestation de Kylian et le nombre de buts… Arriver à 100 buts à 22 ans, c’est incroyable. Aujourd’hui, ce n’est pas le jour de parler de son contrat. En général, une prolongation est une envie de rester au Paris Saint-Germain, de faire un cycle important. Certains joueurs sont là depuis neuf, huit ans, d’autres ont signé des contrats de six, sept, huit ans. C’est formidable de voir un groupe qui avance ensemble. Ce n’est pas le jour de parler spécifiquement de Kylian par rapport à son contrat, mais on va arriver à un moment qui sera plus clair par rapport à son futur. »

Rappelons que le champion du monde français est aujourd’hui sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022 et que le PSG souhaite le faire prolonger son contrat, tout comme pour Neymar. Cette saison, Mbappé réalise une grosse saison et s’est notamment distingué avec un triplé au Camp Nou contre le FC Barcelone en huitièmes de finale aller de Ligue des champions.